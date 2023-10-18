Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Капітан данської збірної випередив Петера Шмейхеля.

Збірна Данії у матчі відбірного циклу Євро-2024 здобула перемогу над національною командою Сан-Марино (2:1).

У цьому матчі взяв участь капітан та захисник данської збірної Сімон К'єр, для якого ця зустріч стала 130 у складі національної команди.

За інформацією OptaJohan, К'єр вийшов на перше місце за кількістю проведених матчів за збірну Данії, випередивши Петера Шмейхеля, на рахунку якого 129 поєдинків.

Свій дебютний матч у футболці збірної К'єр провів у лютому 2009 року – це був спаринг проти Греції (1:1). Потім був офіційний дебют у червні у матчі проти Швеції (0:1). На його рахунку п'ять забитих м'ячів та шість гольових передач.