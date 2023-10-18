Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Англії прокоментував вихід на Євро-2024.

Збірна Англії завершила для себе процес проходження кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, обігравши напередодні Італію.

Англія — Італія 3:1 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт після завершення протистояння поділився враженнями від побаченого на полі.

"Мушу сказати, що з гравцями неймовірно приємно працювати. Вони настільки голодні до гри, так прагнуть учитись, такі згуртовані. І все це ви самі бачили в сьогоднішній грі.

Ми говорили перед грою про те, що менталітет є найважливішою річчю у таких великих матчах, і, можливо, вам доведеться пройти через певні невдачі. Але команда повинна бути наполегливою, і, як мені здалось, сьогодні ввечері Англія була саме такою.

Що дійсно порадувало, так це те, що, коли ми поступалися, ми залишались спокійними. Я думаю, що ми дуже спокійно розігрували м’яч позаду. У попередніх великих матчах були моменти, коли ми занадто легко втрачали контроль над грою.

Наші форварди неймовірно працювали на команду сьогодні. Маркус Рашфорд, я просто не знаю, скільки він сьогодні пробіг, Філ Фоден, Гаррі Кейн. Коли ваші нападники виконують таку роботу, це чудовий знак для команди.

Велика різниця з командою кілька років тому полягає в тому, що в нас більше швидкості в півзахисті та більше фізичної сили. Ви повинні бути видатними футболістами з м'ячем чи без м'яча, неважливо, і вміти грати проти команд, які будують гру за різними схемами. Ми повинні бути гнучкими, і це те, що наші гравці на флангах та півзахист зробили сьогодні дуже добре", — заявив англійський фахівець.

У наступному турі збірна Англії прийматиме Мальту.