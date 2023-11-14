Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє прев'ю до матчу кваліфікації Євро-2024, який пройде 17 листопада і розпочнеться о 21:45.

У матчі 9-го туру кваліфікації Євро-2024 збірна Італія на своєму полі прийматиме Північну Македонію.

За версією букмекерів, команда Лучано Спалетті – фаворит зустрічі: перемога діючих чемпіонів Європи оцінюється коефіцієнтом 1,18, тоді як успіх гостей – 23,00.

Ймовірність нічийного результату оцінена коефіцієнтом – 7,50.

Тож на що ставити?

Гарним варіантом, на наш погляд, є ставка фора Італії -1,5. Коефіцієнт – 1,55.

Також виглядає цікавою ставкою "обидві команди заб'ють", яка оцінена у 2,61.

Якщо ви ризикований гравець, то можете поставити на те, що в другому таймі Північна Македонія заб'є принаймні один гол із коефіцієнтом 2,50.

Нагадаємо, матч Італія — Північна Македонія відбудеться сьогодні, 17 листопада, о 21:45 за київським часом. Стежити за перебігом протистояння можна буде на Football.ua.