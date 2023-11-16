Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда готується до вирішального матчу.

Голкіпер збірної України Дмитро Різник прокоментував підготовку національної команди до поєдинку відбору Євро-2024 з Італією.

"Зараз уже багато тактичних занять, відпрацьовуємо багато деталей. Не буду розкривати секрети, але сподіваюся, що вони спрацюють у матчі. Триває інтенсивна робота, хлопці викладаються на всі сто. Усі спілкуються між собою, підказують один одному. Так легше готуватися, і багато хто каже, що це половина справи. Якщо на полі важко, а тобі підказують щось, то стає краще.

Багато хлопців приїхали з Європи, де вони нещодавно позабивали м'ячі, тож перебувають у гарному настрої перед відповідальною грою. Щодо збірної Італії, то якщо взяти її склад, там усі — зіркові гравці. Вони постійно виступають на топрівні. Це дуже сильна команда, і нам слід гарно на неї налаштуватися.

У нас у голкіперському цеху збірної конкуренція на високому рівні. Але я вважаю, що так і має бути. Це здорове явище. А вирішуватиме все, звичайно, тренер", — сказав Дмитро Різник.

Нагадаємо, що матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом.