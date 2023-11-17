Суперники на початку другого тайму змусили нервувати господарів Стадіо Олімпіко, але ті зберегли гру під власним контролем.
Італія — Північна Македонія, Getty Images
17 листопада 2023, 23:52
|ГРУПА C
|1
|
|Англія
|7
|6
|1
|0
|21
|3
|18
|19
|2
|
|Італія
|7
|4
|1
|2
|16
|9
|7
|13
|3
|
|Україна
|7
|4
|1
|2
|11
|8
|3
|13
|4
|
|Північна Македонія
|7
|2
|1
|4
|9
|19
|-10
|7
|5
|
|Мальта
|8
|0
|0
|8
|2
|20
|-18
|0
Фінальний етап кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, що влітку наступного року відбуватиметься в Німеччині, змушує футбольних уболівальників пригадати, що й у футболі на рівних збірних можна знайти високий рівень інтриги. А як інакше, якщо національній команді України вдалось до останнього протримати інтригу в боротьбі проти Італії за перепустку на міжнародний турнір?
Щоправда, скоро на нас очікує очна зустріч із "Скуадрою Адзуррою", але спочатку потрібно було попрацювати в заочному режимі конкуренції, допоки вона грала домашній матч проти Північної Македонії на Стадіо Олімпіко. Так, тієї самої Північної Македонії, яка не пустила італійців на чемпіонат світу-2022 на тлі їхнього тріумфу на чемпіонаті Європи-2020 та забирала очки у власному "болоті" в першому колі вже цієї кваліфікації.
Отже, приводів для помсти в команди Лучано Спаллетті було просто безліч, але й кадрових проблем точно не менше. Італія зіграла цю гру в дещо експериментальній сполуці виконавців, однак ще в першому таймі вони забезпечили результат. Одразу три голи — два від К’єзи та ще один від Дарміана — та провалений правий фланг захисту в гостей стали запорукою успіху господарів у цей час.
І що робити на тлі повної домінації суперників та трьох м’ячів відставання за рахунком на табло? Рішуче не зрозуміло, але Благоє Мілевські мав певні плани на другий тайм. Потрійна заміна — і Північна Македонія знову в грі. Свіжий Атанасов з’являється на футбольному полі та майже миттєво атакує Доннарумму з другого поверху — це тільки перший гол. А другий залетів від нього вже на 74 хвилині, коли дальній удар Ачербі супроводжував рикошетом у сітку власних воріт.
Сказати, що наша глядацька увага від цього неначе воскресла — нічого не сказати. І справді хотілось повболівати за команду Мілевські, але просто не вдалось це зробити, бо банально не вистачило часу. Італійці повернулись думками на поле, а Распадорі та Ель Шаараві закрили цю гру. Не повірите, але ударами із лівого флангу штрафного.
Італія завершить відбірковий етап гостьовий матчем проти України, у якому нам потрібна виключно перемога, а Північна Македонія прийматиме Англію — і тим, і тим, уже байдуже на результат.
Італія — Північна Македонія 5:2
Голи: Дарміан, 17, К’єза, 41, 45+3, Распадорі, 89, Ель Шаараві, 90+3 — Атанасов, 52, 74
На 40-й хвилині Жоржиньйо (Італія) не забив пенальті (воротар).
Італія:
Доннарумма — Дарміан, Гатті, Ачербі, Дімарко — Барелла, Жоржиньйо (Крістанте, 62), Бонавентура (Фраттезі, 62) — Берарді (Ель Шаараві, 76), Распадорі, К’єза (Дзаніоло, 61).
Північна Македонія:
Дімітрієвські — Манєв (Ашковські, 46), Серафімов, Мусліу, Дімоські — Елезі (Алімі, 63), Адемі (Атанасов, 46) — Аліоські, Барді, Ельмас (Чурлінов, 72) — Міовські (Рістовські, 46).
Попередження: Дзаніоло — Чурлінов, Ашковські, Рістовські, Серафімов.