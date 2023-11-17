Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Суперники на початку другого тайму змусили нервувати господарів Стадіо Олімпіко, але ті зберегли гру під власним контролем.

ГРУПА C 1 Англія 7 6 1 0 21 3 18 19 2 Італія 7 4 1 2 16 9 7 13 3 Україна 7 4 1 2 11 8 3 13 4 Північна Македонія 7 2 1 4 9 19 -10 7 5 Мальта 8 0 0 8 2 20 -18 0



Фінальний етап кваліфікації до чемпіонату Європи-2024, що влітку наступного року відбуватиметься в Німеччині, змушує футбольних уболівальників пригадати, що й у футболі на рівних збірних можна знайти високий рівень інтриги. А як інакше, якщо національній команді України вдалось до останнього протримати інтригу в боротьбі проти Італії за перепустку на міжнародний турнір?

Щоправда, скоро на нас очікує очна зустріч із "Скуадрою Адзуррою", але спочатку потрібно було попрацювати в заочному режимі конкуренції, допоки вона грала домашній матч проти Північної Македонії на Стадіо Олімпіко. Так, тієї самої Північної Македонії, яка не пустила італійців на чемпіонат світу-2022 на тлі їхнього тріумфу на чемпіонаті Європи-2020 та забирала очки у власному "болоті" в першому колі вже цієї кваліфікації.

Отже, приводів для помсти в команди Лучано Спаллетті було просто безліч, але й кадрових проблем точно не менше. Італія зіграла цю гру в дещо експериментальній сполуці виконавців, однак ще в першому таймі вони забезпечили результат. Одразу три голи — два від К’єзи та ще один від Дарміана — та провалений правий фланг захисту в гостей стали запорукою успіху господарів у цей час.

І що робити на тлі повної домінації суперників та трьох м’ячів відставання за рахунком на табло? Рішуче не зрозуміло, але Благоє Мілевські мав певні плани на другий тайм. Потрійна заміна — і Північна Македонія знову в грі. Свіжий Атанасов з’являється на футбольному полі та майже миттєво атакує Доннарумму з другого поверху — це тільки перший гол. А другий залетів від нього вже на 74 хвилині, коли дальній удар Ачербі супроводжував рикошетом у сітку власних воріт.

Сказати, що наша глядацька увага від цього неначе воскресла — нічого не сказати. І справді хотілось повболівати за команду Мілевські, але просто не вдалось це зробити, бо банально не вистачило часу. Італійці повернулись думками на поле, а Распадорі та Ель Шаараві закрили цю гру. Не повірите, але ударами із лівого флангу штрафного.

Італія завершить відбірковий етап гостьовий матчем проти України, у якому нам потрібна виключно перемога, а Північна Македонія прийматиме Англію — і тим, і тим, уже байдуже на результат.



Італія — Північна Македонія 5:2

Голи: Дарміан, 17, К’єза, 41, 45+3, Распадорі, 89, Ель Шаараві, 90+3 — Атанасов, 52, 74

На 40-й хвилині Жоржиньйо (Італія) не забив пенальті (воротар).

Доннарумма — Дарміан, Гатті, Ачербі, Дімарко — Барелла, Жоржиньйо (Крістанте, 62), Бонавентура (Фраттезі, 62) — Берарді (Ель Шаараві, 76), Распадорі, К’єза (Дзаніоло, 61).Дімітрієвські — Манєв (Ашковські, 46), Серафімов, Мусліу, Дімоські — Елезі (Алімі, 63), Адемі (Атанасов, 46) — Аліоські, Барді, Ельмас (Чурлінов, 72) — Міовські (Рістовські, 46).Попередження: Дзаніоло — Чурлінов, Ашковські, Рістовські, Серафімов.