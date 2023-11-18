Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард збірної Італії прокоментував перемогу над Північною Македонією.

У рамках дев’ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна Італії здобула впевнену перемогу над Північною Македонією.

Італія — Північна Македонія 5:2 Відео голів та огляд матчу 17.11.2023

Після завершення гри нападник "Скуадри Адзурри" Стефан Ель Шаараві, на рахунку якого один із забитих м’ячів у цій зустрічі, прокоментував виступ власної команди.

"Лівий вінгер — це амплуа, у якому я грав найбільше в своїй кар’єрі. У останні роки я трохи змістив акценти на користь роботи в захисті, навіть якщо за характеристиками я схильний грати більше в нападі. За таких умов я перебуваю значно ближче до забитих м’ячів, і відзначитись у сьогоднішній грі було для мене важливим. Це приносить велике задоволення.

Сьогодні було важливо відреагувати на два голи, які ми пропустили в другому таймі. Гра на випередження проти суперників означає, що ви можете пропустити трохи більше атак, аніж за менш ризикованого стилю.

Але найважливішою сьогодні була саме реакція, і ми це добре відчували. Дух першого тайму, те, як ми підійшли до матчу, це й є нашою візитівкою. Пропустивши два м'ячі, ми не опустили руки.

У нас зібрана команда з дуже хороших гравців, які допомагають один одному. Немає жодних конфліктів. У всіх чимало бажання грати, тому ми просто йдемо за наших тренером, і намагаємось робити це дуже якісно.

Утім, безперечно, сьогодні була перемога, але вона не дає нам спокою. Ми тепер більше усвідомлюємо, якою командою ми є. Ми сильні, але повинні підходити до кожної гри з правильним настроєм.

Ми повинні мати правильну рішучість, тому що кваліфікація на Євро все ще під питанням, і все може змінитися в будь-який момент. У грі проти України нам знадобиться ще більше рішучості, аніж сьогодні", — заявив італійський виконавець.

У заключному турі Італія зіграє гостьовий матч проти України.