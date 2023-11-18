Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Північної Македонії прокоментував поразку від Італії.

У рамках дев’ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 збірна Північної Македонії поступилась Італії.

Італія — Північна Македонія 5:2 Відео голів та огляд матчу 17.11.2023

Після завершення гри головний тренер "левів" Благоя Мілевські прокоментував виступ власної команди.

"Вітаю Італію з перемогою. Коли ви пропускаєте 4-5 м'ячів, це означає тільки одне — ви недбало грали в захисті.

У першому таймі ми грали погано, після деяких змін у другому таймі ми грали добре, але все одно не змогли зрівняти рахунок. Ми сильно розкрились та підставились під удар.

Отже, можу сказати, що в цілому я не задоволений грою, а особливо — першим таймом.

Ельмас був незадоволений заміною? Ні, це неправда, бо він сам попросив про заміну, тому що не був фізично готовий закінчити гру. Ви й самі бачите, що йому не вистачає ігрових хвилин у Наполі, тому я сподіваюся, що це покращиться з новим тренером.

Сподіваюсь, що під керівництвом нового тренера Вальтера Маццаррі він отримає більше часу на полі, тому що він на це точно заслуговує. Еліф грає визначну роль у команді", — заявив північномакедонський фахівець.

У заключному турі Північна Македонія зіграє домашній матч проти Англії.