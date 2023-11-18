Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Північної Македонії прокоментував поразку від Італії.

Збірна Північної Македонії в рамках дев’ятого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2024 поступилась Італії.

Італія — Північна Македонія 5:2 Відео голів та огляд матчу 17.11.2023

Після завершення гри півзахисник "левів" Еліф Ельмас прокоментував виступ власної команди.

"Італія грає в один і той самий футбол від моменту початку роботи Спаллетті на посаді головного тренера. Ми очікували від суперників подібного стилю, але залишили занадто багато простору позаду.

Італія створила більше гольових моментів і, на мою думку, заслуговувала на перемогу.

Ми завжди віримо в себе до останнього, усвідомлюємо, що можемо досягти чогось визначного. Сьогодні ми спробували, але в нас не все вийшло. Сподіваюся, цей матч підштовхне нас до зростання", — заявив північномакедонський виконавець.

У заключному турі Північна Македонія зіграє домашній матч проти Англії.