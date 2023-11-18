Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець прокоментував нічию у кваліфікації Євро-2024.

Роберт Левандовські прокоментував нічийний результат збірної Польщі проти Чехії у кваліфікації Євро-2024 - повідомляє ресурс Eleven Sports.

"Сьогодні в грі можна було побачити позитив. Перед штрафним майданчиком у завершальній фазі не вистачало останньої передачі, пошуку вільного простору, удару здалеку або навіть виконання удару чи навісу. Ми проаналізуємо це, але було справді багато позитиву".

Нічия із Чехією означає, що збірна Польща немає шансів на вихід на чемпіонат Європи напряму.

Потрапити на континентальний форум команда може лише через плей-оф Ліги націй.