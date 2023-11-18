Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 18 листопада 2023 року, 16:00.
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18 листопада 2023, 21:27
Вірменія Олександра Петракова поділила очки з Уельсом.
У рамках дев'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині збірна Вірменії приймала збірну Уельсу на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна в Єревані.
Огляд матчу:
Вірменія — Уельс 1:1
Голи: Селараян, 5 — Тікнізян, 45+2 (автогол)
Попередження: Ароян, 54 — Мефам, 32, Ампаду, 55, Джеймс, 79.