Вірменія Олександра Петракова поділила очки з Уельсом

У рамках дев'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2024 у Німеччині збірна Вірменії приймала збірну Уельсу на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саркісяна в Єревані. 

Огляд матчу

Вірменія — Уельс 1:1
Голи: Селараян, 5 — Тікнізян, 45+2 (автогол)

Попередження: Ароян, 54 — Мефам, 32, Ампаду, 55, Джеймс, 79. 