Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зроби це швидше за інших зіркових виконавців.

Збірна Франції напередодні влаштувала домашню гольову феєрію в грі проти Гібралтара, хоча вже давно відібралась на чемпіонат Європи-2024.

Франція — Гібралтар 14:0 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

Нападник "Les Bleus" Кіліан Мбаппе в звітному протистоянні записав на свій рахунок одразу по три гольових постріли та результативні передачі.

Як повідомляє статистичний портал Opta, ці м’ячі відповідно стали для нього 298, 299 та 300 в професійній кар’єрі за часи виступів на клубному та національному "дорослих" рівнях.

При цьому 24-річний виконавець устиг досягти такого визначного показника раніше, аніж це робили такі суперзірки світового футболу, як Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Неймар.

У заключному турі збірна Франції гратиме в гостях у Північної Македонії.