Футболіст прокоментував поразку від збірної Австрії.
Ілкай Гюндоган - Getty Images
22 листопада 2023, 22:34
Ілкай Гюндоган поділився думками стосовно матчу проти Австрії.
"Ми розчаровані та засмучені. Ми зробили так, що Австрії було дуже легко створювати моменти. Потрібно бути чесними: справа не тільки в обороні, захист починається з нападу. Гірше вже бути не може — можливо, поки що це єдиний позитивний момент.
Звичайно, дуже неприємно, що доведеться жити чотири місяці з цими двома негативними результатами. Усі мають показувати максимум і оптимально підготуватися до березневих матчів. Ситуація повинна лише поліпшуватися — іншого шляху немає".
Німеччина на чолі із Юліаном Нагельсманном поступилася з сухим рахунком 0:2.