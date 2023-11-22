Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст прокоментував поразку від збірної Австрії.

Ілкай Гюндоган поділився думками стосовно матчу проти Австрії.

"Ми розчаровані та засмучені. Ми зробили так, що Австрії було дуже легко створювати моменти. Потрібно бути чесними: справа не тільки в обороні, захист починається з нападу. Гірше вже бути не може — можливо, поки що це єдиний позитивний момент.

Звичайно, дуже неприємно, що доведеться жити чотири місяці з цими двома негативними результатами. Усі мають показувати максимум і оптимально підготуватися до березневих матчів. Ситуація повинна лише поліпшуватися — іншого шляху немає".

Німеччина на чолі із Юліаном Нагельсманном поступилася з сухим рахунком 0:2.