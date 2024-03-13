Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Працівники Укрзалізниці з гумором провели команду Сергія Реброва до Польщі.

Національна збірна України вирушила на тренувальний збір у рамках підготовки до вирішальних матчів відбору до фінальної частини Євро-2024, яке влітку пройде у Німеччині.

Частина збірників разом із головним тренером "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим вирушили потягом із Києва до польського Перемишля.

Працівники Укразалізниці підготували для українських футболістів кілька цікавинок, побажавши таким чином успіхів у майбутньому матчі проти Боснії та Герцеговини

Нагадаємо, збірна України в півфіналі плей-оф зіграє проти Боснії та Герцеговини 21 березня, а у разі успіху проведе вирішальний матч із переможцем пари Ізраїль — Ісландія за право зіграти у фінальній частині Євро-2024.