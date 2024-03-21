Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф відбору на Євро-2024, що відбувся 21 березня 2024 року.

У рамках плей-оф відбору на Євро-2024 збірна Грузії здобула впевнену перемогу над Люксембургом.

Завдяки дублю Зівзівадзе грузинська команда пройшла до фінального етапу плей-оф, де боротиметься з переможцем пари Греція — Казахстан за вихід на чемпіонат Європи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Грузія — Люксембург у матчі плей-оф відбору на Євро-2024:

Грузія - Люксембург 2:0

Голи: Зівзівадзе 41, 63

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Кверквелія, Двалі, Кашія, Шенгелія (Цітаішвілі 71), Кочорашвілі (Канкава 87), Китеїшвілі, Чакветадзе (Квеквескірі 77), Мікаутадзе (Давіташвілі 77), Зівзівадзе (Квілітая 86)

Люксембург: Моріс, Янс, Махмутович (Муратович 90+1), Шано, Пінто (Мартінс 42), Бонер, Перейра, Олесен (Тіль 76), Баррейро, Боржес Санчес (Курчі 76), Ж. Родрігес (Корац 90+1)

Попередження: Зівзівадзе 22, Квеквескірі 78, Канкава 88, Кашия 90+3 — Пінто 24, Ж. Родрігес 54, Баррейро 65, Перейра 88, Бонер 90+2, Муратович 90+3