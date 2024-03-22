Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Грузини за крок від історичного досягнення.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль прокоментував перемогу над Люксембургом (2:0) у півфіналі кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи 2024 року. Цитує француза офіційний сайт УЄФА.

"Сьогодні ми виконали хорошу роботу, але зіграли не ідеально. Це був півфінал, багато чого стояло на коні.

Нам необхідно покращувати якість нашої гри перед фінальним матчем, бо переможець другого півфіналу приїде до Тбілісі з високою мотивацією та впевненістю", — сказав Саньоль.

В вирішальному матчі за вихід на Євро-2024 підопічні Саньоля зустрінуться зі збірною Греції. Гра відбудеться 26-го березня, о 19:00 за київським часом.