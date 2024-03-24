Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард збірної Німеччини прокоментував перемогу над Францією.

У товариському матчі напередодні збірна Німеччини обіграла Францію в Ліоні.

Франція — Німеччина 0:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри нападник "Бундестім" Кай Гаверц поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Сьогодні ми непогано розважились. Думаю, що ми добре контролювали гру, особливо в другому таймі. У нас були один або два хороших моменти, щоб забити більше голів, але ми, звичайно, раді перемозі над таким суперником.

Я думаю, що ми дуже добре грали з м’ячем. Ніхто не відсиджувався позаду суперників. Усі були готові отримати передачі. Я думаю, що це дуже полегшило нам гру між лініями.

Мій гол? Забити сьогодні тут було дуже приємно для мене. І я зараз просто щасливий, що можу грати у футбол з цими хлопцями. У нас дуже багато якості в поточному складі. Коли я бачу, як гравці поруч зі мною грають саме таким чином, то це просто чудово", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч збірна Німеччини проведе проти Нідерландів 26 березня.