Форвард збірної Німеччини прокоментував перемогу над Францією.
Кай Гаверц, Getty Images
24 березня 2024, 09:10
У товариському матчі напередодні збірна Німеччини обіграла Францію в Ліоні.
Франція — Німеччина 0:2 Відео голів та огляд матчу
Після завершення гри нападник "Бундестім" Кай Гаверц поділився власними враженнями від побаченого на полі.
"Сьогодні ми непогано розважились. Думаю, що ми добре контролювали гру, особливо в другому таймі. У нас були один або два хороших моменти, щоб забити більше голів, але ми, звичайно, раді перемозі над таким суперником.
Я думаю, що ми дуже добре грали з м’ячем. Ніхто не відсиджувався позаду суперників. Усі були готові отримати передачі. Я думаю, що це дуже полегшило нам гру між лініями.
Мій гол? Забити сьогодні тут було дуже приємно для мене. І я зараз просто щасливий, що можу грати у футбол з цими хлопцями. У нас дуже багато якості в поточному складі. Коли я бачу, як гравці поруч зі мною грають саме таким чином, то це просто чудово", — заявив німецький виконавець.
Наступний матч збірна Німеччини проведе проти Нідерландів 26 березня.