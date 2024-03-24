Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Німеччини прокоментував перемогу над Францією.

Напередодні в товариському матчі в Ліоні збірна Німеччини обіграла Францію.

Франція — Німеччина 0:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник "Бундестім" Тоні Кроос поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Безперечно, що ми можемо бути дуже задоволені власним виступом сьогодні. Я думаю, що ми зробили солідний крок уперед, дуже важливий та своєчасний крок уперед.

Зараз ми проходимо крізь останні миттєвості на шляху до Євро, щоб уже на самому турніру відчувати себе на висоті.

У нас був дійсно хороший тиждень тренувань, але ми часто були свідками того, що тренувальний тиждень перед грою наче був хорошим, а потім все пішло не за планом.

Проте цього разу ми змогли взяти з собою на сьогоднішню гру всі напрацювання. Думаю, що якщо я бачу, наприклад, як Макс Міттельштедт грає в своєму першому міжнародному матчі наскільки спокійно, то, безумовно, варто це відзначати.

Я думаю, що ми можемо бути дуже задоволені цим виступом та результатом зокрема", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч збірна Німеччини проведе проти Нідерландів 26 березня.