Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від форварда збірної України перед важливим матчем.

Данило Сікан розповів щодо наступного матчу у складі збірної України.

"Готуємося до вирішального поєдинку. Трохи розібрали нашу гру з Боснією й будемо розбирати Ісландію", — цитує Данила Ютуб-канал УАФ.

"Проаналізували свої помилки, які будемо виправляти, і намагатимемося грати ще краще. У мене є велика мотивація потрапити до складу, адже, можливо, буде використана ротація. Кожен із хлопців прагне бути на полі. Ми розраховуємо на підтримку наших вболівальників у Вроцлаві, запрошуємо їх на цей матч і будемо дуже вдячні".

У стиковому матчі відбору на Євро-2024 збірна України зіграє зі збірною Ісландією 26 березня, зустріч розпочнеться о 21:45 за українським часом.