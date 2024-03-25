Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно матчу відбору на Євро-2024.

Олександр Зінченко розповів щодо матчу збірної України у кваліфікації на чемпіонат Європи.

"Підготовка проходить добре, побачимо, що ми зможемо продемонструвати на футбольному полі, бо практика — це одне, а гра — інше. Нам потрібно підтвердити свій статус, тому що я вважаю, що в нас дуже хороша команда, хороші гравці. Ми маємо показати свою найкращу гру", — цитує півзахисника ресурс УАФ.

"Протягом підготовки ми більше сконцентровані на своїй грі. Так, ми розбирали збірну Ісландії, бачили її сильні та слабкі сторони. Побачимо, чим все завершиться. Ісландці люблять грати в чотири захисники, на контратаках. Є гравці, на яких треба звернути увагу. Але насамперед потрібно відштовхуватися від себе, а далі побачимо.

Я вважаю, що з нашою підтримкою на трибунах нам все до снаги. Нам сказали, що буде повний стадіон, це дуже приємно. Підтримка від наших вболівальників завжди допомагає.

Звичайно, треба щодня говорити, що Україна потребує світової підтримки, про це треба кричати. Нагадувати людям, бо, можливо, дехто забуває про це. Як я вже раніше казав, Україна сьогодні — як щит для всієї Європи. Тому що сьогодні війна в нашій країні, а завтра може бути вже у вашій. Тож зараз треба підтримувати один одного. Добро завжди перемагає зло".

У стиковому матчі відбору на Євро-2024 збірна України зіграє зі збірною Ісландії 26 березня, зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.