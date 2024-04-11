Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Рейтинг очолює наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт.

Видання Finance Football представило рейтинг найоплачуваніших головних тренерів команд-учасників майбутнього Євро-2024.

Рейтинг очолює наставник збірної Англії Гарет Саутгейт із зарплатою 5,8 мільйонів на рік. Друге місце у Юліана Нагельсманна, а трійку найкращих замикає Роберто Мартінес.

Наставник збірної України Сергій Ребров заробляє 1,25 млн євро і він посідає 14 місце в рейтингу.

Рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2024:

1. Гарет Саутгейт — Англія — €5 800 000

2. Юліан Нагельсманн — Німеччина — €4 800 000

3. Роберто Мартінес — Португалія — €4 000 000

4. Дідьє Дешам — Франція — €3 800 000

5. Луї ван Гал — Нідерланди — €3 000 000

6. Лучано Спаллетті — Італія — €3 000 000

7. Віченцо Монтелла — Туреччина — €1 800 000

8. Мурат Якін — Швейцарія — €1 600 000

9. Ральф Рангнік — Австрія — €1 500 000

10. Доменіко Тедеско — Бельгія — €1 500 000

11. Златко Даліч — Хорватія — €1 500 000

12. Драган Стойкович — Сербія — €1 400 000

13. Луїс де ла Фуэнте — Іспанія — €1 250 000

14. Сергій Ребров — Україна — €1 250 000

15. Каспер Хьюлманд — Данія — €1 150 000

16. Сільвіньо — Албанія — €750 000

17. Міхал Пробеж — Польща — €560,000

18. Стів Кларк — Шотландія — €550 000

19. Франческо Кальцона — Словаччина — €540 000

20. Марко Россі — Угорщина — €300 000

21. Мат'яж Кек — Словенія — €300 000

22. Іван Гашек — Чехія — €250,000

23. Едвард Йорденеску — Румунія — €240 000

24. Віллі Саньоль — Грузія — €200 000

Раніше повідомлялося, що УЄФА розглядає розширення заявок збірних на Євро-2024 до 26 гравців.