Рейтинг очолює наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт.
СЕРГІЙ РЕБРОВ, GETTY IMAGES
11 квітня 2024, 13:25
Видання Finance Football представило рейтинг найоплачуваніших головних тренерів команд-учасників майбутнього Євро-2024.
Рейтинг очолює наставник збірної Англії Гарет Саутгейт із зарплатою 5,8 мільйонів на рік. Друге місце у Юліана Нагельсманна, а трійку найкращих замикає Роберто Мартінес.
Наставник збірної України Сергій Ребров заробляє 1,25 млн євро і він посідає 14 місце в рейтингу.
Рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2024:
1. Гарет Саутгейт — Англія — €5 800 000
2. Юліан Нагельсманн — Німеччина — €4 800 000
3. Роберто Мартінес — Португалія — €4 000 000
4. Дідьє Дешам — Франція — €3 800 000
5. Луї ван Гал — Нідерланди — €3 000 000
6. Лучано Спаллетті — Італія — €3 000 000
7. Віченцо Монтелла — Туреччина — €1 800 000
8. Мурат Якін — Швейцарія — €1 600 000
9. Ральф Рангнік — Австрія — €1 500 000
10. Доменіко Тедеско — Бельгія — €1 500 000
11. Златко Даліч — Хорватія — €1 500 000
12. Драган Стойкович — Сербія — €1 400 000
13. Луїс де ла Фуэнте — Іспанія — €1 250 000
14. Сергій Ребров — Україна — €1 250 000
15. Каспер Хьюлманд — Данія — €1 150 000
16. Сільвіньо — Албанія — €750 000
17. Міхал Пробеж — Польща — €560,000
18. Стів Кларк — Шотландія — €550 000
19. Франческо Кальцона — Словаччина — €540 000
20. Марко Россі — Угорщина — €300 000
21. Мат'яж Кек — Словенія — €300 000
22. Іван Гашек — Чехія — €250,000
23. Едвард Йорденеску — Румунія — €240 000
24. Віллі Саньоль — Грузія — €200 000
Раніше повідомлялося, що УЄФА розглядає розширення заявок збірних на Євро-2024 до 26 гравців.