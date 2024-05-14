Досвідчений захисник пропустить чемпіонат Європи.
МАТС ГУММЕЛЬС, GETTY IMAGES
14 травня 2024, 14:35
Герой півфіналів Ліги чемпіонів в складі дортмундської Боруссії Матс Гуммельс не зіграє на Євро-2024, який пройде в Німеччині цього літа.
Як повідомляє Крістіан Фальк, досвідченого захисника вирішили не викликати до лав національної збірної на домашній чемпіонат Європи. Головний тренер Бундестім Юліан Нагельсман прийняв остаточне рішення з цього приводу.
Нагадаємо, Матс Гуммельс став найстаршим серед своїх співвітчизників автором голу в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.
Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня в Німеччині.