Нововведення від УЄФА.
Вірменія - Хорватія, gettyimages
14 травня 2024, 13:36
УЄФА звернеться до збірних перед чемпіонатом Європи 2024 року, щоб капітан команди був єдиним гравцем, який розмовляє з арбітром після прийняття ключових рішень суддів.
Ця міра розроблена, щоб допомогти командам зрозуміти, чому та як приймалися рішення відеоасистента судді (VAR), і запобігти тому, щоб кілька гравців оточували арбітра. Капітанів на Євро-2024 попросять переконатися, що їхні партнери по команді не наближаються до арбітра, щоб дозволити прямі розмови між капітаном і рефері.
Гравці, які проігнорують це правило, "виявляючи будь-які ознаки неповаги чи незгоди", отримують жовту картку.
Керуючий директор арбітрів УЄФА Роберто Розетті заявляє, що це дозволить "своєчасно та з повагою озвучити рішення".
У випадку, якщо капітан є воротарем, на цю роль буде призначено польового гравця, якщо інцидент станеться на протилежному кінці поля.
Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня в Німеччині.