Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нововведення від УЄФА.

УЄФА звернеться до збірних перед чемпіонатом Європи 2024 року, щоб капітан команди був єдиним гравцем, який розмовляє з арбітром після прийняття ключових рішень суддів.

Ця міра розроблена, щоб допомогти командам зрозуміти, чому та як приймалися рішення відеоасистента судді (VAR), і запобігти тому, щоб кілька гравців оточували арбітра. Капітанів на Євро-2024 попросять переконатися, що їхні партнери по команді не наближаються до арбітра, щоб дозволити прямі розмови між капітаном і рефері.

Гравці, які проігнорують це правило, "виявляючи будь-які ознаки неповаги чи незгоди", отримують жовту картку.

Керуючий директор арбітрів УЄФА Роберто Розетті заявляє, що це дозволить "своєчасно та з повагою озвучити рішення".

У випадку, якщо капітан є воротарем, на цю роль буде призначено польового гравця, якщо інцидент станеться на протилежному кінці поля.

Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня в Німеччині.