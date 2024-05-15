Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До списку Марко Россі увійшли 26 футболістів.

Збірна Угорщини оголосила свою заявку на чемпіонат Європи 2024 року, який відбудеться цього літа в Німеччині.

Угорщина під керівництвом Марко Россі стала першою збірною, яка оголосила свою заявку на Євро-2024.

Воротарі: Петер Гулачі (РБ Лейпциг), Дібус Денеш (Ференцварош), Петер Саппанош (Пакш).

Захисники: Ботонд Балог (Парма), Ендре Ботка (Ференцварош), Мартон Дардаї (Герта), Аттіла Фіола (Фегервар), Адам Ланг (Омонія), Віллі Орбан (РБ Лейпциг), Аттіла Салаї (Фрайбург).

Півзахисники: Бендегуз Болла (Серветт), Міхай Ката (МТК), Мілош Керкез (Борнмут), Ласло Кляйнхайслер (Хайдук), Адам Надь (Спеція), Жолт Надь (Академія Пушкаша), Лоїк Него (Гавр), Андраш Шефер (Уніон), Каллум Стайлз (Сандерленд).

Нападники: Мартін Адам (Ульсан Хендай), Кевін Чобот (Уйпешт), Даніель Газдаг (Філалельфія Юніон), Крістоффер Горват (Кечкемет), Роланд Шаллаї (Фрайбург), Домінік Собослаї (Ліверпуль), Барнабаш Варга (Ференцварош).

Резервний список: Крістіан Лістеш (Ференцварош), Аттіла Мочі (Різеспор), Балаж Тот (Фегервар), Залан Ванча (Ломмел), Балінт Вечеї (Пакш).

Нагадаємо, на Євро-2024 Угорщина зіграє проти Швейцарії, Німеччини та Шотландії.