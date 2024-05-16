Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Юліан Нагельсманн поділився своїми думками після публікації складу збірної Німеччини.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував вибір футболістів у заявку на домашній Євро-2024, який пройде цього літа.

"У команді мають бути гравці, які працюють разом. Ми вже врахували це на останніх зборах у березні. За відгуками, це був найкращий збір за останні роки. Тому ми хотіли змінити склад лише на кількох позиціях.

У складі на чемпіонат Європи у нас буде 22 польові гравці, тож ми зможемо добре тренуватися. Крім того, все зосереджено на тому, щоб всі отримати ігрові хвилини. Якби УЄФА допустив 30 гравців у заявку, було б складніше.

Відсутність Матса Гуммельса та Леона Горецки? Я мав тривалі дискусії з обома гравцями. Матс і Леон, звісно, вкрай розчаровані. Я б із задоволенням взяв їх із собою, але мені треба було ухвалити рішення, щоб зібрати одне ціле.

Я особисто інформував усіх гравців. Деякі хотіли більш точного пояснення причин їхньої відсутності. Іноді розмова тривала хвилину, а то й 22 хвилини.

На Євро ми обов'язково візьмемо чотирьох голкіперів. Так ми зможемо краще розподілити навантаження під час тренувань. Тож ми зробили такий вибір. Нюбель заслуговує на цей виклик. Після Лено ми одразу зупинили свій вибір на ньому, тому що він ідеально відповідає нашому стилю.

Як тренер, ти маєш бути самовідданим. Було б простіше, якби всі гравці були з нами із самого початку зборів. Їхня відсутність ускладнює підготовку, тому що нам доводиться обходитися без важливих гравців, але ми добре і швидко їх інтегруємо.

Роль Томаса Мюллера? Томас – людина, здатна об'єднати багатьох. Він має добрі стосунки з усіма. Він не розпочинатиме всі матчі зі старту. Томас – один із гравців, який сидить на лаві запасних і може почати діяти без підготовки. Звичайно, він також є обличчям уболівальників.

Тоні Кроос у чудовій формі. Він безперечно здатний пройти всі ігри. Ми подбаємо про те, щоб навантаження контролювалося належним чином. Але це стосується всіх. Я очікую, що він стане опорою для гравців. Він важливий для стартової гри, він надасть команді спокою. Це дуже важливо.

У березні ми мали десять днів і дві дуже хороші матчі. Це лише десять днів, але конструкція складу звичайно ще тендітна. Ми маємо продовжувати працювати над нею. Ми хочемо продовжувати зростати.

Я хочу виграти чемпіонат Європи. Але ми також хочемо надихнути уболівальників. Я також розглядаю футбол як частину індустрії розваг. Я не просто хочу перемогти, я хочу отримати задоволення. Фани мають ідентифікувати себе із футболом. Я хочу бачити щасливі обличчя вболівальників до та після матчів.

Я дуже радий, що мої помічники продовжили контракти. Це була основна вимога, щоб ми продовжували працювати разом. Усі захотіли продовжити цей шлях. Ми гармонуємо як на людському, так і професійному рівні. У нас сліпе розуміння того, що ще важливіше на рівні асоціації. Це важливий сигнал", — наводить слова Нагельсманна прес-служба Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, у групі на Євро-2024 збірна Німеччини гратиме проти Швейцарії, Шотландії та Угорщини.