Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Суперниками шотландців будуть Німеччина, Угорщина та Швейцарія.

Шотландська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті оголосила розширену заявку національної команди на Євро-2024 у Німеччині.

У заявку команди Стіва Кларка потрапили 28 футболістів, серед яких двоє новачків — Рос Маккрорі та Бен Доак.

Воротарі: Зандер Кларк, Крейг Гордон (обидва — Гарт), Ангус Ганн (Норвіч), Ліам Келлі (Мотервелл);

Захисники: Ліам Купер (Лідс), Грант Хенлі (Норвіч), Джек Гендрі (Аль-Іттіфак), Скотт Маккенна (Копенгаген), Росс Маккрорі (Брістоль Сіті), Раян Портеус (Вотфорд), Ентоні Ралстон (Селтік), Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Джон Суттар (Рейнджерс), Грег Тейлор (Селтік), Кіран Тірні (Реал Сосьєдад);

Півзахисники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Раян Крісті (Борнмут), Біллі Гілмор (Брайтон), Раян Джек (Рейнджерс), Джон Макгінн (Астон Вілла), Каллум Макгрегор (Селтік), Кенні Маклін (Норвіч), Скотт Мактоміней (Манчестер Юнайтед);

Нападники: Че Адамс (Саутгемптон), Бен Доак (Ліверпуль), Ліндон Дайкс (КПР), Джеймс Форрест (Селтік), Лоуренс Шенкленд (Гарт).

Нагадаємо, на Євро-2024, який стартує 14 червня, Шотландія зіграє проти Німеччини, Угорщини та Швейцарії.