Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Давід Алаба вирушить до Німеччини разом з командою у ролі підтримки.

Федерація футболу Австрії на своєму офіційному сайті опублікувала розширену заявку національної команди на Євро-2024 у Німеччині.

Якщо не враховувати резервний список, до команди Ральфа Рангніка потрапили 29 футболістів, серед яких є два дебютанти — воротар ЛАСКа Тобіас Лаваль та півзахисник Вольфсберга Тьєрно Балло.

При цьому відсутні травмовані футболісти – Давід Алаба, Ксавер Шлагер та Саша Калайджич.

Заявка збірної Австрії на Євро-2024:

Воротарі: Ніклас Хедль (Рапід В), Тобіас Лаваль (ЛАСК), Гайнц Лінднер (Юніон Сен-Жиллуаз), Патрік Пентц (Брондбю).

Захисники: Флавіус Данилюк (РБ Зальцбург), Кевін Дансо (Ланс), Штефан Лайнер (Боруссія М), Філіпп Лінхарт (Фрайбург), Філіпп Мвене (Майнц), Штефан Пош (Болонья), Леопольд Керфельд (Рапід В), Гернот Траунер (Феєнорд), Максіміліан Вебер (Боруссія М).

Півзахисники: Тьєрно Балло (Вольфсберг), Крістоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), Флоріан Грілліч (Гоффенгайм), Марко Грюлль (Рапід), Флоріан Кайнц (Кельн), Конрад Лаймер (Баварія), Александер Прасс (Штурм), Марсель Забітцер (Боруссія Д), Романо Шмід (Вердер), Матіас Зайдль (Рапід В), Ніколас Зайвальд (РБ Лейпциг), Патрік Віммер (Вольфсбург).

Нападники: Марко Арнаутович (Інтер), Максіміліан Ентруп (Хартберг), Міхаель Грегорич (Фрайбург), Андреас Вайманн (Вест Бромвіч).

Резерв: Даніель Бахманн (Вотфорд), Чичан Станкович (АЕК), Самсон Байду (РБ Зальцбург), Марко Фрідль (Вердер), Мухаммед Чам (Клермон), Крістоф Ланг (Рапід В), Деян Любічич (Кельн), Манпріт Саркарія (Штурм), Кевін Штегер (Бохум), Джуніор Адаму (Фрайбург), Гвідо Бургшталлер (Рапід В), Бенедикт Піхлер (Гольштайн).

Також додамо, що травмований Алаба відправиться разом з командою до Німеччини та підтримуватиме її у якості "неграючого капітана".

На Євро-2024, який розпочнеться 14 червня, Австрія зіграє проти Франції, Польщі та Нідерландів.