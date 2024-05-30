Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

36-річний італієць має дискомфорт у паху, через що не зможе допомогти своїй збірній.

Захисник Інтера Франческо Ачербі залишив розташування збірної Італії напередодні Євро-2024 через травму. Про це повідомляє федерація футболу Італії.

У 36-річного італійця біль у паху — терміни відновлення футболіста не вказуються.

Замість Ачербі головний тренер італійців Лучано Спаллетті викликав захисника Ювентуса Федеріко Гатті.

Нинішнього сезону Ачербі провів 38 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти. На рахунку 25-річного Гатті 36 ігор та чотири забиті м'ячі.

Нагадаємо, вже завтра Італія розпочне підготовку до Євро-2024, де зіграє проти Іспанії, Хорватії та Албанії.