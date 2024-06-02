Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Воротар святкує з Реалом 15-ту для клубу перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився, коли голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін приєднається до національної команди.

Боруссія — Реал 0:2 Відео голів та огляд фіналу Ліги чемпіонів 01.06.2024

Вчора, 1 червня, колектив Карло Анчелотті здобув чергову перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА. Лунін став першим українцем, якому вдалося в своїй кар'єрі двічі виграти цей турнір.

"У них буде святкування, ми дозволили йому залишитися з клубом, він на це заслуговує. Лунін приєднається до нас у Варшаві, куди ми переберемося після гри зі збірною Німеччини", — повідомив Ребров.

Завтра, 3 червня, збірна України зустрінеться зі збірною Німеччини в Нюрнберзі. Стартовий свисток у матчі має пролунати о 21:45 за київським часом. Наступного дня, 4 червня, "синьо-жовті" вилетять до столиці Польщі.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).