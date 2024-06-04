Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Найгірші шанси на перемогу у турнірі у Грузії.

Вже зовсім скоро стартує чемпіонат Європи, який пройде в Німеччині і в якому виступатимуть 24 збірні.

Статистичний портал Opta опублікував рейтинг, ранжирувавши команди залежно від їхніх шансів на успіх у турнірі.

Лідером рейтингу та головним фаворитом майбутнього Євро-2024 вважається збірна Англії – її перемога оцінюється у 19,9% ймовірності. До трійки переможців також увійшли Франція (19,1%) та Німеччина (12,4%).

Збірна України знаходиться на 16 місці із ймовірністю 1%.

Найменші шанси на перемогу на Євро-2024 у збірної Грузії – 0,1%.

Нагадаємо, Євро-2024 у Німеччині стартує за 10 днів — 14 червня.