Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Зараз розглядається варіант із перебудовою в команді.

Грем Поттер може очолити збірну Англії замість Гарета Саутгейта у разі його відставки після Євро-2024 — повідомляє журналіст Алекс Крук.

Нинішній тренер команди не визначився стосовно свого майбутнього.

Наразі Грем Поттер знаходиться без роботи після звільнення з Челсі. Під керівництвом Гарета Саутгейта національна команда грала у півфіналі чемпіонату світу та фіналі Євро.

Щодо Англії, то вона є фаворитом цього чемпіонату Європи.