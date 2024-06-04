Зараз розглядається варіант із перебудовою в команді.
Грем Поттер, Getty Images
04 червня 2024, 19:35
Грем Поттер може очолити збірну Англії замість Гарета Саутгейта у разі його відставки після Євро-2024 — повідомляє журналіст Алекс Крук.
Нинішній тренер команди не визначився стосовно свого майбутнього.
Наразі Грем Поттер знаходиться без роботи після звільнення з Челсі. Під керівництвом Гарета Саутгейта національна команда грала у півфіналі чемпіонату світу та фіналі Євро.
Щодо Англії, то вона є фаворитом цього чемпіонату Європи.