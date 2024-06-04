Грем Поттер може очолити збірну Англії замість Гарета Саутгейта у разі його відставки після Євро-2024 — повідомляє журналіст Алекс Крук. 

Нинішній тренер команди не визначився стосовно свого майбутнього. 

Наразі Грем Поттер знаходиться без роботи після звільнення з Челсі. Під керівництвом Гарета Саутгейта національна команда грала у півфіналі чемпіонату світу та фіналі Євро. 

Щодо Англії, то вона є фаворитом цього чемпіонату Європи. 