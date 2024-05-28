Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До розширеного складу збірної Словаччини потрапили 32 футболісти.

Словацький футбольний союз на своєму офіційному сайті опублікував розширену заявку національної команди Словаччини на майбутній Євро-2024 у Німеччині.

До розширеної заявки команди Франческо Кальцони увійшли 32 футболісти, з яких 26 вирушать на чемпіонат Європи.

До Євро-2024 Словаччина проведе два товариські матчі проти Сан-Маріно (5 червня) та Уельсу (9 червня).

Голкіпери: Мартін Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулгем), Генріх Равас (Нью-Інгленд Революшн), Домінік Такач (Спартак Трнава).

Захисники: Петер Пекарік (Герта), Міхал Томіч (Славія Прага), Матуш Кмет (Тренчін), Норберт Дьємбер (Салернітана), Денис Вавро (Копенгаген), Мілан Шкрініар (ПСЖ), Адам Оберт (Кальярі), Давід Ганцко (Феєнорд), Вернон Де Марко (Хатта Клуб), Себастьян Коша (Спартак Трнава).

Півзахисники: Якуб Кадак (Люцерн), Матуш Беро (Бохум), Юрай Куцка (Слован), Томаш Ріго (Банік), Патрік Грошовські (Генк), Станіслав Лоботка (Наполі), Ондрей Дуда (Верона), Домінік Холлі (Яблонець), Ласло Бенеш (Гамбург).

Нападники: Давід Дюріш (Асколі), Томаш Суслов (Верона), Іван Шранц (Славія), Роберт Боженик (Боавішта), Давід Стрелец (Слован), Роберт Полієвка (Дукла), Любомир Тупта (Слован), Лео Сауер (Феєнорд), Лукаш Гараслін (Спарта).

Резерв: Любомир Белько (Жиліна), Ріхард Лудга (Тепліце), Марек Крістіан Бартош (Шпорт), Томаш Немчік (Русенборг), Петер Покорни (Шльонск), Артур Гайдош (Тренчин), Ерік Їрка (Вікторія Пльзень), Адріан Капралік (Гурнік), Томаш Бобчек (Легія), Ерік Прекоп (Богеміанс-1905), Адам Зреляк (Варта).

Нагадаємо, збірна Словаччини є суперником України на груповому етапі Євро-2024, де вони зіграють проти Бельгії та Румунії.