Команда Сергія Реброва заповнила ще одне вільне місце на чемпіонаті Європи.
Гравці збірної України, Getty Images
27 березня 2024, 00:00
Збірна України у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 обіграла Ісландію (2:1) та пробилася на чемпіонат Європи.
До цього команда Сергія Реброва з неймовірним камбеком здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1).
Таким чином, Україна вийшла на Євро-2024, де буде представлена у групі Е, де її суперниками будуть Бельгія, Румунія та Словаччина.
Нагадаємо, 17 розіграш чемпіонату Європи пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.