Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Сергія Реброва заповнила ще одне вільне місце на чемпіонаті Європи.

Збірна України у фінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 обіграла Ісландію (2:1) та пробилася на чемпіонат Європи.

До цього команда Сергія Реброва з неймовірним камбеком здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною (2:1).

Таким чином, Україна вийшла на Євро-2024, де буде представлена у групі Е, де її суперниками будуть Бельгія, Румунія та Словаччина.

Нагадаємо, 17 розіграш чемпіонату Європи пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.