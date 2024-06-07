Матч відбудеться в серпні.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
07 червня 2024, 13:58
Челсі зіграє товариську гру з Реалом під час підготовки до сезону 2024/25, повідомляє пресслужба "синіх".
Матч пройде 6 серпня в рамках передсезонного туру команд в США.
Поєдинок між англійською командою та переможцем Ліги чемпіонів відбудеться в місті Шарлотт на Bank of America Stadium, який вміщує 75 тисяч глядачів.
Нагадаємо, 7 червня стало відомо про перше підписання нового тренера Челсі Енцо Марески. Новачком Челсі став Тосін Адарабіойо.