Челсі зіграє товариську гру з Реалом під час підготовки до сезону 2024/25, повідомляє пресслужба "синіх".

Матч пройде 6 серпня в рамках передсезонного туру команд в США.

Поєдинок між англійською командою та переможцем Ліги чемпіонів відбудеться в місті Шарлотт на Bank of America Stadium, який вміщує 75 тисяч глядачів.

Chelsea vs Real Madrid in Charlotte is now just two months away! 🇺🇸#BluesInTheUSA