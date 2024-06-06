Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Визначились 26 футболістів, які мають шанс зіграти на Євро-2024 за збірну "трьох левів".

Футбольна асоціація Англії опублікувала остаточну заявку національної команди на майбутній чемпіонат Європи-2024, який відбудеться у Німеччині.

До остаточної заявки потрапили 26 футболістів — з розширеного списку команди Гарета Саутгейта відсіялися семеро футболістів — це воротар Джеймс Траффорд, захисники Джерред Брентвейт, Гаррі Магвайр, Джарел Кванса, а також півзахисники Кертіс Джонс, Джек Гріліш та Джеймс Меддісон.

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Аарон Рамсдейл (Арсенал).

Захисники: Льюїс Данк (Брайтон), Джо Гомес (Ліверпуль), Марк Геї (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Джуд Беллінгем (Реал), Конор Галлагер (Челсі), Коббі Майну (Манчестер Юнайтед), Деклан Райс (Арсенал), Адам Вортон (Крістал Пелес).

Нападники: Джеррод Боуен (Вест Гем), Еберечі Езе (Крістал Пелес), Філіп Фоден (Манчестер Сіті), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Гаррі Кейн (Баварія), Коул Палмер (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуні (Брентфорд), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Нагадаємо, на Євро-2024 Англія зіграє проти Словенії, Данії та Сербії.