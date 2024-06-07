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Польща — Україна 3:1
Голи: Валюкевич, 11, Зелінські, 16, Романчук, 30 — Довбик, 42

Польща: Скорупські — Валюкевич (Берешинські, 61), Саламон, Ківьйор — Скураш, Зелінські (Левандовські, 61), Шиманські, Романчук (Модер, 60), Залевські (Пухач, 72) — Букса, Мілік (Урбанські, 5, Калузіньські, 61).

Україна: Бущан — Тимчик, Таловєров, Бондар, Миколенко (Зінченко, 46) — Маліновський (Михайліченко, 70), Сидорчук, Судаков (Шапаренко, 81) — Ярмоленко (Циганков, 69), Довбик (Ванат, 76), Зубков (Мудрик, 70).

Попередження: Тимчик, Маліновський, Таловєров