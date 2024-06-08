Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Цезарій Кулеша привітав збірну своєї країни з перемогою у товариській грі з "синьо-жовтими".

У рамках підготовки до найближчого Євро-2024 національна збірна України провела товариський матч у Варшаві зі збірної Польщі, в якому зазнала поразки з рахунком 1:3.

Президент Польського футбольного союзу (PZPN) Цезарій Кулеша відреагував на перемогу своєї команди у контрольній зустрічі з українською командою.

"Впевнена перемога! Вітаю команду, але я знаю, що найкраще ще попереду", — написав Кулеша у публікації в соціальній мережі X (колишній Twitter).

Pewna wygrana! Gratulacje dla drużyny, ale wiem że najlepsze przed nami :) 🇵🇱 — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) June 7, 2024

Окрім цього, польський футбольний чиновник опублікував спільну фотографію з президентом Української асоціації футболу (УАФ) Андрієм Шевченко, який подарував своєму польському колезі традиційну українську вишиванку з логотипами УАФ.

Дивіться відео голів та огляд матчу Польща — Україна на Football.ua.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).