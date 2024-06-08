Цезарій Кулеша привітав збірну своєї країни з перемогою у товариській грі з "синьо-жовтими".
Цезарій Кулеша, x.com/Czarek_Kulesza
08 червня 2024, 15:15
У рамках підготовки до найближчого Євро-2024 національна збірна України провела товариський матч у Варшаві зі збірної Польщі, в якому зазнала поразки з рахунком 1:3.
Президент Польського футбольного союзу (PZPN) Цезарій Кулеша відреагував на перемогу своєї команди у контрольній зустрічі з українською командою.
"Впевнена перемога! Вітаю команду, але я знаю, що найкраще ще попереду", — написав Кулеша у публікації в соціальній мережі X (колишній Twitter).
Окрім цього, польський футбольний чиновник опублікував спільну фотографію з президентом Української асоціації футболу (УАФ) Андрієм Шевченко, який подарував своєму польському колезі традиційну українську вишиванку з логотипами УАФ.
Дивіться відео голів та огляд матчу Польща — Україна на Football.ua.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).