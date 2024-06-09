Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Колектив Івана Гашека на деякий час втратив представника Твенте.

Центральний півзахисник Твенте та збірної Чехії Міхал Саділек упав під час їзди на велосипеді, отримавши рвану рану в районі ноги, передає офіційний сайт Футбольної асоціації Чеської Республіки (FAČR).

Саділек раніше потрапив до остаточної заявки колективу Івана Гашека на чемпіонат Європи-2024. Проте, допомогти своїй національній команді 25-річний гравець не зможе, оскільки він вибув через травму.

"Це велика втрата для нас, тому що Міхал є одним із досвідчених виконавців", — зазначив Гашек.

Керманич чеської збірної додав, що про потенційний виклик іншого гравця буде повідомлено найближчим часом.

На рахунку Саділека 24 матчі за свою національну команду, в яких він відзначився голом і 2 асистами. Протягом уже завершеного клубного сезону-2023/24 півзахисник узяв участь у 38 поєдинках Твенте в усіх турнірах, відзначившись результативним ударом і 3 гольовими передачами.

На Євро-2024 у Німеччині збірна Чехії опинилась у групі F, де їй протистоятимуть Португалія (18 червня), Грузія (22-го) і Туреччина (26-го).