Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
09 червня 2024, 23:45
Італія без вогню здолала Боснію і Герцеговину
Лучано Спаллетті максимально зашифрував свої ідеї перед стартом Євро-2024.
Італія — Боснія і Герцеговина, Getty Images
09 червня 2024, 23:45
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Італія — Боснія і Герцеговина 1:0
Гол: Фраттезі, 38
Італія: Доннарумма — Дарміан, Буонджорно, Калафіорі — Белланова (Дімарко, 65), Жоржиньо (Пеллегріні, 65), Фаджолі (Крістанте, 65), Камб’язо — Фраттезі (Фолоруншо, 76), К’єза (Распадорі, 77) — Скамакка.
Боснія і Герцеговина: Пирич — Ахмедходжич, Катич (Мухаремович, 89), Бічакчич — Газібегович, Хайрадинович (Бурнич, 66), Тагірович, Шарич (Гусейнбашич, 66), Муякич (Хаджикадунич, 81) — Гігович (Шошич, 89), Демирович.
Попередження: Гусейнбашич