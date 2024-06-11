Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає, де дивитися товариський матч за участю команди Сергія Реброва.

У вівторок, 11 червня, національна збірна України проведе товариський матч проти Молдови. Гра відбудеться у Кишиніві на стадіоні Зімбру.

Молдова — Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Де дивитись матч Молдова – Україна?

У прямому ефірі товариський матч покаже платформа MEGOGO та Cуспільне Спорт. Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

За свою історію Молдова та Україна провели п'ять матчів, а перевага в особистих зустрічах на боці української збірної. "Синьо-жовті" здобули три перемоги, а два поєдинки звели внічию.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Молдова пробитися на чемпіонат Європи не змогла.