Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Центрфорвард проводить 50-й поєдинок за національну команду.

У рамках підготовки до Євро-2024 збірній України на Зімбру Стедіум у Кишиневі протистоїть збірна Молдови.

Центральний нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук відкрив рахунок у товариському матчі вже на 2-й хвилині. Для нього цей гол за збірну України був 15-м у 50-му матчі.

Таким чином, 28-річний представник Валенсії/Брюгге наздогнав за кількістю результативних ударів у футболці української національної команди її нинішнього керманича Сергія Реброва.

Найкращі бомбардири в історії збірної України:

1. Андрій Шевченко — 48 голів;

2. Андрій Ярмоленко — 46;

3. Євген Коноплянка — 21;

4-5. Сергій Ребров, Роман Яремчук — 15.

Зазначимо, що свої 15 голів Ребров забив за 75 матчів у футболці "синьо-жовтих".

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією контрольного поєдинку Молдова — Україна на нашому сайті.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).