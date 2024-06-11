Центрфорвард проводить 50-й поєдинок за національну команду.
Роман Яремчук, фото УАФ
11 червня 2024, 19:48
У рамках підготовки до Євро-2024 збірній України на Зімбру Стедіум у Кишиневі протистоїть збірна Молдови.
Центральний нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук відкрив рахунок у товариському матчі вже на 2-й хвилині. Для нього цей гол за збірну України був 15-м у 50-му матчі.
Таким чином, 28-річний представник Валенсії/Брюгге наздогнав за кількістю результативних ударів у футболці української національної команди її нинішнього керманича Сергія Реброва.
Найкращі бомбардири в історії збірної України:
1. Андрій Шевченко — 48 голів;
2. Андрій Ярмоленко — 46;
3. Євген Коноплянка — 21;
4-5. Сергій Ребров, Роман Яремчук — 15.
Зазначимо, що свої 15 голів Ребров забив за 75 матчів у футболці "синьо-жовтих".
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією контрольного поєдинку Молдова — Україна на нашому сайті.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (21 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).