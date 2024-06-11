Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Участь захисника в Євро-2024 наразі під питанням.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко не зумів завершити контрольний поєдинок зі збірною Молдови в Кишиневі.

Вже на 30-й хвилині зустрічі керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров був вимушений замінити 25-річного представника Евертона на Олександра Зінченка.

Заміні передував підкат із боку захисника господарів поля Артура Кречуна (25 хвилина). Миколенко намагався продовжити гру, але після удару по м'ячу зрозумів, що більше не зможе допомогти команді.

Нагадаємо, що Віталій пропустив останні чотири матчі Евертона в АПЛ-2023/24 через травму гомілкостопа. Він також не брав участі у виїзному товариському матчі проти збірної Німеччини (0:0), який відбувся 3 червня.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією контрольного поєдинку Молдова — Україна на нашому сайті.

Календар матчів збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи в Німеччині:

Євро-2024. Представлення України та її суперників по групі Е​

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).