Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальський форвард прокоментував перемогу над Ірландією.

Збірна Португалії напередодні обіграла Ірландію в заключному товариському матчі перед стартом чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Португалія — Ірландія 3:0 Відео гола та огляд товариського матчу

Після завершення гри автор дублю в цьому протистоянні, нападник Кріштіану Роналду, прокоментував стан власної команди.

"Завжди добре тримати ноги на землі, але думками треба бути в небі, тобто мріяти про перемогу на чемпіонаті Європи. Ми мріємо про це і готові перемагати. Звичайно, треба йти крок за кроком, але мріяти ніхто не забороняє.

У нас є талант, але, як я часто кажу, ви маєте працювати заради таланту. Ніхто вам нічого просто так не дає. І наша команда готова працювати.

Завершення кар’єри? Я знаю, що мені залишилось не так багато років у футболі. І як кажуть в Іспанії, кожен рік — це подарунок, який із часом зникає.

Грати у футбол після 35 або 36 років — це вже подарунок, а мені зараз уже 39 і щороку я намагаюся насолоджуватись цим.

Важливо бути в хорошій фізичній і ментальній формі, щоб мати можливість допомогти команді.

І як ви знаєте, у мене любов до збірної на все життя. Я тут вже 20 років і просто хочу продовжувати грати у футбол на такому рівні.

Я закоханий у футбол. Кожна гра особлива. Уявляти себе на чемпіонаті Європи в складі Португалії — це гордість. Це велика мрія, як і тоді, коли мені було 20 років. Пристрасть є в кожній грі", — заявив португальський виконавець.

Виступи на чемпіонаті Європи-2024 збірна Португалії розпочне з матчу проти Чехії 18 червня.