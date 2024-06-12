Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Альваро Мората роздає аванси Ламіну Ямалу.

Капітан збірної Іспанії Альваро Мората висловився про вінгера Ламіна Ямала, який поїде на Євро у віці 16 років.

"Дуже приємно бачити його у нашій команді. Він вносить у гру щось нове. Якщо йому пощастить і він не матиме серйозних травм, то він стане одним із найкращих у світі, тому що, попри те, що йому всього 16 років, він уже на крок попереду багатьох інших.

Він має подорослішати, але це нормально. Іноді здається, що йому не 16, а 23 або 24. Перш за все, ми повинні дати йому зрозуміти, що треба розумно підходити до матчів, що іноді потрібно сповільнити гру, а не намагатися створити щось із нічого.

Він справді гарний у дриблінгу, у нього чудова техніка, але він також повинен розуміти, що у певних матчах найважливіше – зберегти поточний результат", – сказав Мората.