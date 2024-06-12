Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ілкай Гюндоган — про матч-відкриття Євро-2024.

Капітан збірної Німеччини Ілкай Гюндоган висловився щодо суперника в першому матчі на домашньому Євро-2024.

"Грати на Євро у своїй країні – можливість, яка випадає раз у житті, тому, звичайно, це особливе почуття. Розуміємо, що гра проти Шотландії буде непростою. Це класна команда, у її складі багато зірок Прем'єр-ліги. Буде складно, але ми впевнені.

Ми знаємо свій рівень та потенціал. Якщо ми гратимемо у свою силу, а вболівальники будуть на висоті, то зможемо у день відкриття Євро створити особливу атмосферу і, сподіваюся, взяти три очки", — сказав Гюндоган.