Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Маркус Тюрам назвав Кіліана Мбаппе одним із найкращих гравців у світі.

Нападник збірної Франції Маркус Тюрам прокоментував роль Кіліана Мбаппе в командних успіхах.

"Відколи він почав грати у футбол, ми всі знали, наскільки він талановитий. Сезон за сезоном він підтверджував увесь той талант, який мав із самого початку своєї кар'єри.

Він також підтвердив свій потенціал у важливих матчах за збірну Франції, наприклад, у фіналі чемпіонату світу 2022 року, або у ПСЖ, вигравши безліч титулів. Думаю, логічно сказати, що зараз Мбаппе – один із найкращих гравців у світі", – сказав Тюрам.

Збірна Франції на чемпіонаті Європи в групі зіграє проти Австрії, Нідерландів та Польщі.