Маркус Тюрам назвав Кіліана Мбаппе одним із найкращих гравців у світі.
Кіліан Мбаппе, gettyimages
12 червня 2024, 18:00
Нападник збірної Франції Маркус Тюрам прокоментував роль Кіліана Мбаппе в командних успіхах.
"Відколи він почав грати у футбол, ми всі знали, наскільки він талановитий. Сезон за сезоном він підтверджував увесь той талант, який мав із самого початку своєї кар'єри.
Він також підтвердив свій потенціал у важливих матчах за збірну Франції, наприклад, у фіналі чемпіонату світу 2022 року, або у ПСЖ, вигравши безліч титулів. Думаю, логічно сказати, що зараз Мбаппе – один із найкращих гравців у світі", – сказав Тюрам.
Збірна Франції на чемпіонаті Європи в групі зіграє проти Австрії, Нідерландів та Польщі.