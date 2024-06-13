Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає де і коли дивитись перший матч групового етапу чемпіонату Європи Румунія — Україна.

У понеділок, 17 червня, збірна України зустрінеться зі збірною Румунії у першому матчі Євро-2024.

Матч відбудеться на Альянц Арені в Мюнхені та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Де дивитись матч Румунія - Україна

У прямому ефірі поєдинок Румунія — Україна покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.

Румунія та Україна між собою грали п'ять разів: три перемоги в українців, дві — у румунів.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е. Крім Румунії, суперниками "синьо-жовтих" є Словаччина та Бельгія.