Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Національне свято мотивує французів.

Один з лідерів збірної Франції Антуан Грізманн висловився про фінал чемпіонату Європи-2024. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Думаю, фаворитів кілька. Це Німеччина, яка грає вдома. Потім є Нідерланди, Хорватія, Італія, Іспанія, Англія. Сильних команд багато. Цей чемпіонат буде дійсно напруженим.

Наша гра залежить від нас самих, ми повинні довести на полі, що входимо до числа фаворитів, а решта залежатиме від везіння. Ми знаємо, що фінал 14 липня — у День взяття Бастилії, тому ми повинні бути там. Все залежить від нас", — заявив Грізманн.

Нагадаємо, свій перший матч на Євро-2024 Франція проведе проти Австрії. Гра відбудеться 17 червня.