Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У розташуванні французької збірної виявився вірус напередодні Євро-2024.

Відразу декілька гравців збірної Франції, а також представників тренерського штабу опинилися у лазареті через хворобу. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, кілька гравців відчували симптоми застуди, а ще кількох турбували судоми та головні болі.

Зазначається, що це може бути вірусне захворювання, але серйозних ускладнень ніхто не має.

Нагадаємо, свій перший матч на Євро-2024 Франція проведе проти Австрії. Гра відбудеться 17 червня.