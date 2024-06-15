Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Окрім цього, 5:1 проти Шотландії стали рекордною перемогою в історії "бундестім" на чемпіонатах Європи.

У матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією та здобула розгромну перемогу з рахунком 5:1.

Ця перемога над шотландцями стала рекордною для "бундестім" за всю історії її участі на чемпіонатах Європи.

Окрім цього, збірна Німеччини вписала ще один рекорд у свій актив, оскільки 5:1 — це найбільш розгромний рахунок, який коли-небудь фіксувався в стартовому матчі Євро.

Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Німеччина — Шотландія ви можете на Football.ua.