Жоден гравець не забив більше голів за шотландців на Євро, ніж німецький захисник.
Антоніо Рюдігер, Getty Images
15 червня 2024, 00:45
У матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією та здобула розгромну перемогу з рахунком 5:1.
Цікаво, що за єдиний свій забитий м'яч наприкінці цієї зустрічі шотландці мають дякувати центральному захиснику німецької команди Антоніо Рюдігеру, який оформив автогол на 87-ій хвилині.
Таким чином, Рюдігер став найкращим бомбардиром в історії збірної Шотландії на чемпіонатах Європи, оскільки жоден гравець не забивав за "тартанову армію" більше в рамках цього турніру, ніж німецький захисник.
Найкращі бомбардири в історії збірної Шотландії на чемпіонатах Європи:
1. Гері Макаллістер — 1 гол (Євро-1992)
1. Браян Макклер - 1 (Євро-1992)
1. Пол Макстей - 1 (Євро-1992)
1. Аллі Маккойст - 1 (Євро-1996)
1. Каллум Макгрегор - 1 (Євро-2020)
1. Антоніо Рюдігер - 1 (Євро-2024)
Окрім цього, Антоніо Рюдігер став першим, хто забив за Шотландію, маючи при цьому прізвище, яке починається не на букву М.