Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Жоден гравець не забив більше голів за шотландців на Євро, ніж німецький захисник.

У матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турніру, зустрілася в очному протистоянні з Шотландією та здобула розгромну перемогу з рахунком 5:1.

Цікаво, що за єдиний свій забитий м'яч наприкінці цієї зустрічі шотландці мають дякувати центральному захиснику німецької команди Антоніо Рюдігеру, який оформив автогол на 87-ій хвилині.

Таким чином, Рюдігер став найкращим бомбардиром в історії збірної Шотландії на чемпіонатах Європи, оскільки жоден гравець не забивав за "тартанову армію" більше в рамках цього турніру, ніж німецький захисник.



Найкращі бомбардири в історії збірної Шотландії на чемпіонатах Європи:

1. Гері Макаллістер — 1 гол (Євро-1992)

1. Браян Макклер - 1 (Євро-1992)

1. Пол Макстей - 1 (Євро-1992)

1. Аллі Маккойст - 1 (Євро-1996)

1. Каллум Макгрегор - 1 (Євро-2020)

1. Антоніо Рюдігер - 1 (Євро-2024)

Окрім цього, Антоніо Рюдігер став першим, хто забив за Шотландію, маючи при цьому прізвище, яке починається не на букву М.